Speciale energia: Russia, Novakek firma accordo con Total per vendita 10 per cento di Arctic Perevalka

- La compagnia russa Novatek ha firmato i termini di base di un accordo per la vendita del 10 per cento della sua controllata Arctic Perevalka alla francese Total, che gestisce due complessi di trasbordo del Gnl in costruzione in Kamchatka e nella regione di Murmansk. Lo ha reso noto la stessa Novatek. I terminali per il trasbordo di gas naturale liquefatto in Kamchatka e nella regione di Murmansk sono progettati per garantire un trasporto efficiente di merci da Arctic Lng 2 e altri progetti Novatek ricaricando il Gnl da navi cisterna Arc7 Ice-class su navi convenzionali. Ciascun terminale include un impianto di stoccaggio galleggiante di Gnl con una capacità di 360 mila metri cubi con due punti di trasbordo board-to-board. (Rum)