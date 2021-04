Speciale energia: Spagna, per Naturgy utile di 383 milioni di euro nel primo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Naturgy nel primo trimestre di quest'anno ha ottenuto un utile netto di 383 milioni di euro, aumentando del 92,5 per cento l'utile di 199 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo quanto riferito dalla società il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 982 milioni di euro, in aumento del 9,8 per cento. I risultati di Naturgy per il primo trimestre del 2021 hanno così superato le previsioni degli analisti che stimavano un Ebitda di 943 milioni di euro e un utile di 300 milioni di euro.Il gruppo ha sottolineato che, nonostante il miglioramento delle prospettive economiche e la graduale ripresa dei prezzi delle materie prime, il Covid-19 ha continuato ad avere un impatto negativo sulla performance operativa sotto forma di incertezza macroeconomica e un significativo deprezzamento delle valute in America Latina. (Spm)