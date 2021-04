Speciale energia: Mazzoncini (A2a), finanziare l'infrastruttura delle colonnine elettriche pubbliche per recuperare il ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa siamo molto indietro con i punti di ricarica pubblici, dovremmo arrivare a 3 milioni entro il 2030 e siamo a 150mila e quindi c'è un problema di business model da studiare: bisogna mandare in competizione i mobility service provider e trovare un meccanismo per finanziare in maniera redditizia la parte d'infrastruttura". Lo ha detto l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini intervenendo a "Costruiamo il futuro adesso: infrastrutture, economia circolare e transizione energetica" organizzato da M&G Investments. "Siamo partiti molto artigianali in giro per il mondo - ha proseguito Mazzoncini - e quindi c'è un extra costo dell'infrastruttura dovuta alla mancata industrializzazione che è una delle ragioni del problema di redditività. Però questo è un business importantissimo perché nel 2030 il 50 per cento delle auto vendute saranno elettriche e questo attiva una serie di filiere importantissime come infrastrutture di ricarica e batterie". (Rem)