Siria: parlamento invita 14 “Paesi amici” a monitorare elezioni presidenziali

- L’Assemblea del popolo, parlamento della Siria, ha approvato oggi a maggioranza un invito ai parlamenti di 14 Paesi “amici e fratelli” affinché “accompagnino” e monitorino le elezioni presidenziali indette per il prossimo 26 maggio. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”. I 14 Paesi in questione sono l’Algeria, l’Oman, la Mauritania, la Russia, l’Iran, l’Armenia, la Cina, il Venezuela, Cuba, la Bielorussia, il Sudafrica, l’Ecuador, il Nicaragua e la Bolivia. Nel frattempo, il presidente del parlamento Hammouda Sabbagh ha annunciato di aver ricevuto altre nove candidature potenziali, che aumentano il totale dei contendenti a 50. In base all’articolo 85 della Costituzione siriana del 2012, le richieste di candidatura non vengono ufficializzate a meno che il candidato non ottenga il sostegno di almeno 35 deputati; poiché tuttavia nessun parlamentare può sostenere più di un solo candidato, e poiché l’Assemblea del popolo conta 250 deputati, il numero massimo di candidati ufficiali non può superare le sette persone. Secondo le prime informazioni non ufficiali, solamente tre candidati avrebbero ottenuto sostegno sufficiente dai parlamentari dell’Assemblea del popolo, ovvero il presidente in carica, Bashar al Assad, l’ex ministro di Stato per gli Affari parlamentari, Abdullah Salloum Abdullah, e un terzo nome che potrebbe essere quello di Faten Nahar (la prima donna candidata al ruolo) o Mahmoud Mari.(Res)