Recovery: Andel, per disabilità lavoro il bicchiere è mezzo pieno

- Andel, Agenzia nazionale disabilità e lavoro, osserva in una nota in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza: "Bene che nella versione finale approvata dal Parlamento abbia trovato finalmente spazio il tema del lavoro delle persone disabili, ignorato nelle stesure precedenti. Bene che nella missione M5C1 (Politiche per il lavoro) si legga oggi testualmente: 'Attenzione specifica sarà dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità'. La pressione di Andel sulle istituzioni non è stata inutile. Con il Pnrr - continua la nota - il governo assume molti impegni con i cinque milioni di persone disabili e assegna diversi miliardi a varie finalità, come hanno segnalato alcuni degli interventi dei leader politici. Male invece che il progetto concreto elaborato da Andel che definiva un intervento molto dettagliato sulla disabilità-lavoro, assegnando una posta di 500 milioni nell'arco dei sei anni, non sia stato inserito nel Piano, così come più volte richiesto. Il nostro progetto per il rilancio di un 'vero' collocamento mirato - aggiunge la nota - era stato presentato a tutte le autorità di governo. Era quindi noto e aveva ricevuto l'apprezzamento dei tecnici ministeriali. Ma il governo ha preferito 'tenersi le mani libere'". (segue) (Com)