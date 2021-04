© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Per Pietrostefani "siamo lontani dalla prescrizione", ha osservato il pg Nanni. Per Tornaghi il tema dell'estinzione della pena non è in discussione dal momento che non è previsto per la pena all'ergastolo. In particolare, Pietrostefani deve scontare 14 anni di reclusione per l'intervento di alcuni indulti che hanno ridotta la pena di due anni. (Rem)