Ambulanti: prefetto Roma a delegazione, da ministro Mise impegno a “congelare” rinnovo licenze

- La protesta che oggi ha visto gli ambulanti manifestare in piazza della Repubblica a Roma e bloccare il Grande raccordo anulare per buona parte della mattinata, aveva come obiettivo quella di avere risposte da parte del ministero dello Sviluppo economico sulla vicenda delle licenze e sulla scelta fatta dalla sindaca di Roma Virginia Raggi di procedere a bandi di selezione per nuove assegnazioni dei posteggi dei mercati, di quelli fuori mercato e delle edicole. La situazione si è sbloccata quando il ministro Giancarlo Giorgetti ha delegato il prefetto di Roma Matteo Piantedosi di incontrare i manifestanti. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", nel corso dell’incontro in cui i commercianti hanno esposto le gravi condizioni e le prostrazioni per una vicenda che mantiene in bilico il loro futuro professionale, il prefetto avrebbe riferito che il ministro Giorgetti si sarebbe impegnato a farsi promotore presso il Governo di un emendamento ad un prossimo provvedimento normativo che prevederà la sospensione, per la durate della crisi pandemica, di ogni azione diversa dal rinnovo delle licenze. (segue) (Rer)