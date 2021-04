© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione di sfiducia al ministro Speranza penso sia inopportuna. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, parlando a Radio Immagina. "Credo che siamo l'unico Paese al mondo che in che in piena epidemia fa una mozione di sfiducia al ministro della Salute - ha aggiunto l'assessore -. Serve unità per uscire da questa pandemia", ha concluso l'assessore. (Rer)