Thailandia: il premier Prayut incontra i capi d’industria per accelerare le vaccinazioni

- Il primo ministro della Thailandia, Prayut Chan-o-cha, incontra oggi i capi d’industria e i leader del settore turistico per discutere come accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e accogliere nuovamente i viaggiatori stranieri a partire dal prossimo primo luglio. Lo scrive il quotidiano online “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. Il settore turistico contribuiva a circa il 15 per cento del prodotto interno lordo prima della pandemia e i ritardi nella fornitura di vaccini rischiano di tenere ancora bloccato un comparto chiave dell’economia locale. Finora la Thailandia ha ricevuto 2,5 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac e ne attende un altro milione nel mese di maggio. Tra giugno e dicembre, invece, dovrebbero essere rese disponibili 61 milioni di dosi di AstraZeneca prodotte localmente. Infine, Prayut ha fatto sapere che la Russia e la statunitense Pfizer hanno promesso rispettivamente cinque e dieci milioni di dosi per il Paese, senza tuttavia precisare le tempistiche. Al momento, però, solo l’un per cento di una popolazione di 66 milioni di persone ha ricevuto una dose del vaccino (si tratta, in particolare, di operatori sanitari e gruppi ad alto rischio). Il settore privato ha aumentato la pressione sul governo perché renda disponibili più vaccini al più presto e, per accelerare la ripresa, la Camera di commercio thailandese ha iniziato a ordinare dosi a proprie spese a favore dei suoi membri. (Fim)