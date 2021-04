Alitalia: Lupo (M5s), vicini ai lavoratori, pagano burocrazia e genuflessione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Giulia Lupo (M5s) esprime in una nota "la più totale vicinanza ai lavoratori di Alitalia, che per il secondo mese si trovano privati del loro stipendio con mutui, bollette e spese varie a cui far fronte. Oltre al danno, a loro è toccata la beffa dei giorni scorsi di venir rassicurati sull'anticipo di 50 milioni per Alitalia in amministrazione straordinaria, sul quale ancora non c'è stato nessun riscontro concreto. Purtroppo - continua Lupo - queste famiglie pagano in maniera pesante le varie dinamiche burocratiche e soprattutto le genuflessioni rispetto all'Ue, la quale non abbandona la sua visione coi paraocchi. Ieri l'Ad Lazzerini in audizione ha sottolineato che la situazione 'è tragica': a tal proposito, auspichiamo che si faccia presto e si recepiscano una volta per tutte i pareri che abbiamo dato in Parlamento. Serve una visione espansiva, con alleanze chiare e una flotta adeguata alle nuove sfide del post-Covid. Ovvero un progetto Paese Italia e non mera offerta di mercato. Qualsiasi progetto "stitico" parte già morto".(Com)