Francia: premier Castex, Macron venerdì presenterà uscita da stretta anti Covid

- Il presidente francese Emmanuel Macron presenterà il 29 aprile le "prospettive" dell'uscita dalle restrizioni attualmente in vigore nel Paese nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese Jean Castex. Il capo del governo di Parigi, al termine del Consiglio dei ministri, ha spiegato che le restrizioni attualmente in vigore verranno tolte in modo "progressivo". Castex non ha precisato il formato con cui interverrà Macron, che il 31 marzo scorso ha annunciato la stretta con un discorso televisivo alla nazione.(Frp)