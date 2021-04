Covid: Zingaretti, bloccare voli da India, serve coordinamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal punto di vista sanitario abbiamo attivato la struttura per i necessari controlli sui voli in arrivo dall’India all’aeroporto di Fiumicino. Solo oggi centinaia di passeggeri. Ma è indispensabile attivare forme di quarantena controllata per gli arrivi e bloccare i voli dall’India sollecitando anche iniziative che coordinino a livello europeo gli arrivi”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.(Com)