Nato-Nord Macedonia: Stoltenberg a presidente Pendarovski, Skopje è prezioso alleato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Macedonia del Nord sta anche dimostrando leadership e impegno in altre aree, anche ospitando un'importante esercitazione di preparazione civile entro la fine dell'anno e donando al Fondo fiduciario per la risposta alla pandemia della Nato, che sostiene gli alleati bisognosi", ha continuato Stoltenberg.Il segretario generale della Nato ha ricordato che, nell'ultimo anno, gli alleati hanno aiutato il Paese a rispondere alla pandemia di Covid, fornendo assistenza finanziaria, ventilatori, un ospedale da campo e altre forniture mediche. La riunione di oggi è stata "sulle attuali sfide alla sicurezza e sui nostri preparativi per il vertice Nato di giugno". Per Stoltenberg bisogna "rafforzare la nostra unità, ampliare il nostro approccio alla sicurezza e salvaguardare insieme l'ordine internazionale basato su regole". Su temi come le "azioni aggressive" della Russia, il "terrorismo internazionale" e "l'ascesa della Cina", "nessun Paese, o continente, è abbastanza grande per affrontare questi problemi da solo", ha concluso Stoltenberg. (Beb)