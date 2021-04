Ue-Cina: Merkel, accordo investimenti potrebbe fondare relazioni economiche trasparenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sugli investimenti concluso da Ue e Cina potrebbe servire da “pietra angolare per relazioni economiche trasparenti” tra le parti, “accesso al mercato su condizioni di parità e reciprocità”. Inoltre, l'intesa creerebbe “maggiore certezza del diritto e trasparenza” nei rapporti euro-cinesi. È quanto affermato dalla cancelliera Angela Merkel al sesto giro di consultazioni intergovernative sino-tedesche, tenuto oggi in videoconferenza. I colloqui sono stati copresieduti dalla stessa Merkel e dal primo ministro cinese, Li Keqiang, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Secondo la cancelliera, “condizioni di lavoro ragionevoli ovunque e per tutti in Germania e Cina sono di grande importanza”. (Geb)