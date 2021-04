Libia: forze Haftar, “non abbiamo alcun legame con il governo provvisorio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando generale dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar non ha “alcun legame con il governo ad interim, sovrano o di servizio, nemmeno a livello di comunicazione". Lo rende noto un comunicato dell’Lna diramato in risposta alle dichiarazioni del portavoce del Governo di unità nazionale libico (Gun), Mohammed Hammouda. Quest’ultimo ha detto ieri in conferenza stampa che la terza riunione del Consiglio dei ministri della Libia che avrebbe dovuto svolgersi a Bengasi, in Cirenaica, è stata annullata per le “scarse disposizioni di sicurezza presenti in quella città”, indicando che quando il cerimoniale della delegazione di Tripoli è andato a Bengasi, non c’era coordinamento in termini di logistica e sicurezza. “Abbiamo deciso di rinviare la visita a Bengasi, ma il Governo di unità nazionale non lascerà che vi sia alcun ostacolo maggiore o minore alla sua visita: il governo è di tutti i libici”, aveva detto Hammouda. Il Comando generale si è comunque detto disponibile ad accogliere il governo libico “ma non miliziani estremisti armati”. Secondo Mohamed Eljarh, membro del Libya Outlook for Research and Consulting, “Haftar ha impostato chiaramente il tono alla dichiarazione del suo portavoce ieri: il Gun è benvenuto a Bengasi, ma non il personale di sicurezza esterno alla città. L’Lna non risponde al Gun, per ora risponde al Consiglio presidenziale. Un fatto viene trascurato: i membri del Gun operano a Bengasi da molte settimane. I ministri sono stati in visita e hanno sede lì dove il Gun ha una sede gestita dal vicepremier (Hussein Al) Qatrani. E’ importante esaminare le circostanze che hanno causato l’incidente di domenica”, ha scritto Eljarh via Twitter. (Lit)