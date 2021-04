Imprese: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), da integrazione Ubi realtà ancora più solida leader in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento dell’integrazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo è l’ulteriore passaggio di una storia di successo: la nascita di una realtà ancor più solida, in grado di rafforzare il sistema finanziario italiano e sostenere i territori, a fianco delle famiglie, delle imprese e della società. Così il presidente dell’istituto, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione dell’assemblea degli azionisti odierna. “Confermiamo il nostro ruolo di banca leader nello scenario europeo, particolarmente significativo in una fase in cui il nostro Paese vuole voltare pagina e intraprendere la direzione del rilancio: il nostro è un grande Gruppo, in grado di produrre un valore maggiore perché fondato su razionali economici ma soprattutto su basi condivise e da sempre al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo, quali clienti, persone e territori”, ha spiegato. (Rin)