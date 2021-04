© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, chiede "non solo di bloccare le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro, ma di incentivare quelle virtuose. Inoltre, vanno estesi e prorogati i comitati di sicurezza". Lo ha affermato in occasione dell'iniziativa "Zero morti sul lavoro". (Rin)