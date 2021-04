Albania: leader Lsi Kryemadhi, abbiamo consegnato il potere agli oligarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni albanesi sono state vinte dalle gang e dagli oligarchi: è quanto affermato dalla leader del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), Monika Kryemadhi, parlando in conferenza stampa dopo l'ufficializzazione dei risultati del voto di domenica in Albania. "In secondo luogo mi congratulo con il presidente (della Serbia, Aleksandar) Vucic per le previsioni corrette che ha dato sulle elezioni in Albania", ha affermato Kryemadhi, moglie del presidente albanese Ilir Meta. "Abbiamo calcolato male la nostra strategia, a cominciare dall'aver rimesso i nostri mandati (nella scorsa legislatura) e non prendendo parte alle elezioni locali; consciamente o inconsciamente abbiamo consegnato il potere a Rama (il premier albanese Edi) ed agli oligarchi", ha aggiunto la leader dell'Lsi. (segue) (Alt)