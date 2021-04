Albania: leader Lsi Kryemadhi, abbiamo consegnato il potere agli oligarchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista albanese del primo ministro Edi Rama ha vinto le elezioni parlamentari di domenica 25 aprile con il 48,68 per cento dei consensi. E' questo il risultato emerso dalle urne al completamento del 100 per cento dello scrutinio, secondo i dati diffusi oggi dalla commissione elettorale centrale di Tirana. Il Partito democratico albanese, principale schieramento dell'opposizione, è arrivato secondo con il 39,43 per cento; mentre al terzo posto si trova il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) al 6,81 per cento. Dovrebbe entrare in Parlamento anche il Partito socialdemocratico, unico possibile alleato di un nuovo governo Rama, che ha ottenuto il 2,25 per cento. L'affluenza alle urne è stata di circa del 48 per cento. (Alt)