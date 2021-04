Recovery: Giorgetti, nessuno dovrà rimanere indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto oggi all’Assemblea di Unioncamere ha voluto ringraziare, in particolare, “per il lavoro svolto in questo periodo, un ruolo fondamentale di assistenza agli imprenditori, eroi civili moderni”. Il ministro ha sottolineato il compito fondamentale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato dal Parlamento: “un progetto ambizioso - ha detto - rispetto al quale nessuno può rimanere indietro” e rilanciato “la funzione fondamentale della politica rispetto alla fase di transizione green che lascerà fuori mercato molti settori e aziende. Significa molte imprese e molte persone: un processo che la politica deve guidare con senso di responsabilità, coscienza e realismo” (Com)