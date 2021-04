Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), erogati 95 miliardi di nuovo credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo erogato 95 miliardi di euro di nuovo credito, quasi la metà dei quali ad alto impatto sociale: per sostenere il tessuto produttivo abbiamo tempestivamente promosso moratorie su finanziamenti per 95 miliardi, e nuove iniziative del Fund for Impact sono state avviate per aiutare gli studenti, le madri lavoratrici, persone e famiglie con difficoltà, piccole e piccolissime imprese. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’assemblea degli azionisti odierna. “Abbiamo sostenuto il terzo settore, particolarmente provato dall’acuirsi dell’emergenza socio-sanitaria, con finanziamenti a soggetti non profit per oltre 520 milioni di euro”, ha aggiunto. (Rin)