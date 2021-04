Recovery: Messina (Intesa Sanpaolo), 400 miliardi di erogazioni per sostenere crescita ed economia reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per continuare a svolgere il ruolo di volano dell’economia reale e di acceleratore della crescita, Intesa Sanpaolo intende mettere a disposizione nell’orizzonte del Pnrr oltre 400 miliardi di erogazioni a medio-lungo termine: oltre 140 alle famiglie; circa 120 alle imprese con fatturato fino a 350 milioni; e circa 150 a imprese con fatturato superiore a 350 milioni. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’assemblea degli azionisti odierna. “Intesa Sanpaolo è idealmente posizionata, grazie alla propria rete, per garantire un approccio integrato, inclusivo e trasversale rispetto a imprese capofiliera, Pmi, microimprese e startup, necessario per accelerare iniziative di sistema lungo la supply chain, che abilitino progetti di innovazione e transizione sostenibile, con un impatto positivo su competitività internazionale, resilienza e sostenibilità di tutte le imprese, incluse quelle di piccola e media dimensione”, ha spiegato. (Rin)