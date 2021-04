Decreto Covid: Crippa (M5s), governo garantisca sostegno ad autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri alla Camera "abbiamo approvato il decreto Covid con cui sono state messe in campo misure urgenti che ci hanno permesso di salvaguardare la salute dei cittadini in un periodo delicato come quello delle festività pasquali". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle (M5s) alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge come sia stato "accolto l'ordine del giorno al decreto Covid" a sua prima firma con si chiede "al governo di adottare ulteriori misure a sostegno di lavoratrici e lavoratori autonomi che, per cause collegate al contenimento e al contrasto del Covid, devono fronteggiare la sospensione dell'attività didattica o educativa dei propri figli". In particolare, "crediamo sia necessario portare a 250 euro settimanali il contributo per gli autonomi iscritti e non alla gestione separata Inps, nonché iscritti a casse previdenziali speciali, per un totale di mille euro mensili", sottolinea il capogruppo M5s a Montecitorio, che aggiunge: "È importante che lo Stato sostenga queste categorie di lavoratori che sono meno tutelate in questa fase legata all'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. Auspichiamo quindi ora che il governo dia seguito a questo impegno e che inserisca misure concrete per gli autonomi già nel prossimo provvedimento economico". (Com)