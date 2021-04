Recovery: Gelmini, conclusa prima tappa su Pnrr, confronto serrato con Regioni ed enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza unificata Stato-Regioni-Anci-Upi sul Recovery plan, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini - secondo quanto si apprende - ha detto: "Oggi giungiamo alla conclusione di questa prima tappa importante sul Pnrr. Il 30 aprile il Recovery Plan verrà presentato in Europa, e ciò avverrà dopo che in queste settimane abbiamo avuto un confronto serrato con le Regioni e gli enti locali". Il ministro ha poi voluto ringraziare "il premier Draghi e i ministri che in cinque sessioni della Conferenza Unificata abbiamo audito. Voglio ringraziare Fedriga, Tesei - coordinatrice del gruppo di lavoro della Conferenza delle Regioni sul Pnrr -, Decaro e De Pascale”. (Rin)