Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), integrazione Ubi rafforza campione europeo, priorità rilanciare il Paese

- Con l’integrazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo sono entrate a far parte del Gruppo persone, competenze, storie d’eccellenza che condividono con l’istituto una vocazione alla sostenibilità: ora la priorità è rilanciare il Paese, e siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo le competenze e la serietà delle persone del Gruppo. Così l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione dell’assemblea degli azionisti odierna. “In un anno complesso che ha visto Intesa Sanpaolo e le sue persone impegnate al massimo per garantire la continuità del servizio anche nei momenti più difficili per progettare il futuro siamo partiti dalle persone: con le sigle sindacali abbiamo definito il più grande progetto di assunzioni di giovani in Intesa Sanpaolo e forse in Italia, con 3.500 nuovi ingressi entro il 2024”, ha detto, aggiungendo che con l’integrazione di Ubi “ abbiamo rafforzato un campione europeo in grado di sostenere e promuovere il rilancio economico e sociale del Paese: la comunanza di valori e la condivisione della stessa cultura, ci permette di irrobustire ulteriormente il rapporto di fiducia verso i clienti basato sulla vicinanza e l'ascolto, per accompagnarli nei loro percorsi di vita e di crescita”. (Rin)