Finanza: Consob e Bankitalia mettono in guardia contro rischi delle cripto-attività

- Consob e Banca d’Italia richiamano l’attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate. Il richiamo, si legge in una nota congiunta, si rende opportuno in attesa che venga definito un quadro regolamentare unitario in ambito europeo: di recente anche le tre autorità europee di supervisione (Eba, Esma ed Eiopa) hanno ribadito la natura altamente rischiosa e speculativa delle cripto-attività, avvertendo i consumatori di prestare attenzione agli elevati rischi connessi con l’acquisto e/o la detenzione degli stessi. Da tempo, prosegue la nota, si registra sul mercato un interesse crescente, a livello europeo e internazionale, verso le cripto-attività, come per esempio il Bitcoin: in assenza di un quadro regolamentare di riferimento, l’operatività in cripto-attività “presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate”. (segue) (Com)