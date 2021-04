Finanza: Consob e Bankitalia mettono in guardia contro rischi delle cripto-attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consob e Bankitalia, prosegue la nota, segnalano quindi il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici: rischi che assumono una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l’acquisto di cripto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti. Ricordando l’iter di approvazione tuttora in corso della proposta di regolamentazione avanzata dalla Commissione europea, Consob e Bankitalia precisano che “al momento l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela, e dette attività non sono soggette a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle autorità di vigilanza”. Conseguentemente, conclude la nota, anche l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività è un investimento “altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna autorità”. (Com)