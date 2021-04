Ambulanti: Celli (RtR), gravi disagi a Roma, giunta Raggi cerchi dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta degli ambulanti, "che sta recando a Roma disagi gravi, è l'ultimo atto di ribellione alla decisione della Giunta Raggi di non applicare la legge nazionale e seguire invece la direttiva Bolkestein sul rinnovo delle concessioni per il commercio ambulante". Così la capogruppo in Campidoglio della lista civica RtR, Svetlana Celli. "La normativa nazionale - aggiunge Celli - impone la proroga delle licenze fino al 2032, mentre il Campidoglio a guida Raggi intende disapplicare la norma nazionale, forzando una situazione già difficile per gli oltre 12mila ambulanti e le loro famiglie, ormai senza più certezze. Si continua su questa strada non riconoscendo valore neppure alla mozione approvata dall'Aula, che chiedeva il rispetto della legge nazionale. I disagi di oggi sono l'ennesima conseguenza di una assenza di dialogo di questa maggioranza, che porta a situazioni contrapposte, al limite della sostenibilità per la città".(Com)