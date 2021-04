Lombardia: De Corato, allo studio percorsi con direzione welfare e ats per prevenire 'distress' polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha scritto ai sindaci dei Comuni lombardi e ai presidenti delle Province per avviare dei percorsi formativi con le Aziende Sanitarie locali finalizzati ad accrescere il benessere psichico e il trattamento precoce del 'distress' psicologico nel personale della Polizia Locale. "Con la Direzione Generale 'Welfare' della Giunta - ha scritto l'assessore - abbiamo intrapreso un percorso volto a prevenire il disagio psichico e psicologico a cui sono fortemente esposti gli operatori di Polizia locale nello svolgimento delle proprie mansioni". "Purtroppo negli ultimi anni - ha ricordato De Corato - sono mancati all'affetto dei loro cari e dei colleghi diversi agenti di Polizia locale. Lo stress li ha portati a togliersi la vita spesso con l'arma di ordinanza. Da qui la necessità di collaborare con la Direzione Welfare della Regione per riuscire ad intercettare il disagio degli agenti. Sensibile a queste problematiche, Regione Lombardia, ha quindi deciso di avviare questo percorso"."Nostra intenzione - ha concluso l'assessore alla Sicurezza - è quella di garantire agli operatori l'accesso a supporti psichiatrici e psicologici. Inoltre con PoliS-Lombardia stiamo organizzando una serie di seminari tematici destinati alle Polizie locali. Il primo, rivolto ai Comandanti, si svolgerà in streaming (circa 20 partecipanti) il 13 maggio 2021". (Com)