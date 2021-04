Recovery: Trano (Ac), in Pnrr Lamorgese non accetti cessione legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono diversi gli aspetti del Pnrr messo a punto da questo governo che non mi convincono, ma a inquietarmi maggiormente sono i capisaldi dell'anticorruzione e della trasparenza fatti saltare nel nome di interventi veloci e della sburocratizzazione". A dichiararlo, in una nota, Raffaele Trano (L'alternativa c'è) deputato e membro della commissione Bilancio alla Camera. "Un Paese moderno - aggiunge - deve essere snello, ma non si migliorano certo le procedure spalancando le porte ai clan, che da troppo tempo rappresentano il veleno per la nostra economia e che con la crisi generata dall'emergenza coronavirus rischiano di assestare il colpo definitivo a un sistema già al collasso, fagocitando i pezzi più pregiati dell'economia nazionale". Per Trano "la stessa Dda teme ora che con il Pnrr la situazione possa peggiorare se non verranno creati argini robusti contro i clan e questo è anche il mio timore. Il governo però, anziché indicare una strategia per sconfiggere la corruzione continua a parlare di norme anticorruzione da abrogare. Ecco perché mi auguro che il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese non accetti che vi sia una cessione di legalità a favore delle mafie nella gestione dei soldi del Pnrr". (Com)