Decreto Sostegni: Romano (M5s), depositato emendamento su impignorabilità Rdc

- Il reddito di cittadinanza "non può né deve essere pignorato e per fugare ogni dubbio, ho depositato un emendamento al decreto Sostegni, che prevede di includere questo fondamentale beneficio economico tra i crediti impignorabili, definiti ed elencati dall'articolo 545 del codice di procedura civile". Lo afferma, in una nota, il senatore e capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama, Iunio Valerio Romano. "Al netto delle valutazioni degli organi giudiziari, su cui non entro nel merito - aggiunge - introdurre una modifica normativa lo trovo doveroso, in relazione alla natura e funzione svolta da questo importantissimo aiuto economico di contrasto alla povertà, che grazie al Movimento 5 stelle oggi viene erogato a circa 1,13 milioni di nuclei familiari e coinvolge una platea complessiva di 2,6 milioni di persone, di cui 662 mila minorenni". "E che in questa pandemia - conclude - ha giocato un ruolo fondamentale, facendo da scudo al rischio di tensioni sociali e assicurando stabilità al Paese, ma soprattutto consentendo a milioni di italiani di acquistare medicine e portare in tavola un pasto caldo".(Com)