Imprese: Olivetti e Tim Wcap lanciano sfida per selezione migliori realtà dell’Internet of Things

- Olivetti e Tim Wcap insieme per trovare le migliori realtà imprenditoriali dell'Internet of Things: parte oggi la "Olivetti IoT Challenge", una call globale realizzata con il supporto di Mind the Bridge. Stando al relativo comunicato stampa, l'iniziativa promossa da Olivetti ha l'obiettivo di coinvolgere le migliori startup, Pmi e scaleup nazionali ed internazionali per individuare le più innovative soluzioni tecnologiche da integrare nel business secondo le logiche di open innovation. Il progetto, prosegue la nota, si inserisce nella strategia di Olivetti focalizzata nella costruzione di un portafoglio di prodotti e servizi a valore aggiunto per il mercato con un focus sul 5G. A partire da oggi fino al 30 giugno, si potranno presentare, attraverso la piattaforma di Tim Wcap, progetti innovativi riguardanti i seguenti ambiti: Industry, intesa come digitalizzazione dei processi volti all'efficientamento della gestione degli impianti industriali, al monitoraggio delle performance e alla creazione di servizi nativamente digitali per i clienti delle aziende; Retail, ossia la digitalizzazione dei punti vendita in ottica "omnichannel", con l'obiettivo di rendere efficiente la gestione dei negozi con strumenti Erp, Retail IoT e digital payment; e Urban, per la creazione di servizi digitali in grado di migliorare la vita dei cittadini nelle città. (segue) (Com)