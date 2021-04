Imprese: Olivetti e Tim Wcap lanciano sfida per selezione migliori realtà dell’Internet of Things (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le proposte, prosegue la nota, saranno valutate da una giuria composta da manager ed esperti che individueranno i progetti migliori: i vincitori avranno la possibilità di sviluppare il proprio progetto sulle piattaforme IoT di Olivetti. "Il mondo dell'IoT e dei relativi smart service richiede competenze distintive per creare ecosistemi di soluzioni grazie anche alla realizzazione di partnership, joint venture o acquisizioni di altri player tecnologici: in questo contesto Olivetti IoT Challenge rappresenta un'opportunità per individuare realtà imprenditoriali di eccellenza a livello nazionale e internazionale, in coerenza con i valori fondanti del nostro percorso", ha dichiarato Roberto Tundo, amministratore delegato di Olivetti. "Con questa iniziativa Tim conferma la costante collaborazione con il mondo delle startup, delle Pmi e delle scaleup per favorire nuove opportunità in risposta alle esigenze di sviluppo del business del Gruppo", ha aggiunto Carlo Tursi, responsabile Business development di Tim e amministratore delegato di Tim Ventures. "Crediamo fortemente che queste realtà imprenditoriali, grazie all'innovazione, possano fornire un importante contributo per la crescita all'interno e all'esterno del nostro Gruppo", ha concluso.