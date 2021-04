Speciale difesa: Spagna, Cohemo addestra l'esercito alla manutenzione e alla riparazione del Leopard 2E

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cohemo, azienda spagnola specializzata in forniture, ingegneria e manutenzione nel settore della difesa - con sede a Móstoles (Madrid) - ha tenuto nei giorni scorsi un corso per la riparazione delle fasi finali del serbatoio Leopard 2E ad 11 membri del Parco e centro di manutenzione dei sistemi corazzati nº1 dell'Esercito della Spagna (Pcmasa). La formazione combinava sia la parte teorica che quella pratica. Per quanto riguarda la parte teorica, consisteva nello studio degli elementi delle fasi finali, la posizione che occupano nel sottoinsieme e le sollecitazioni che sostengono, il tutto basato sulla teoria dei meccanismi. Per quanto riguarda la parte pratica, dove ogni partecipante, seguendo le indicazioni dei diversi tutor, ha eseguito passo dopo passo le fasi per la riparazione di questi elementi. Dopo aver completato la formazione, è stato consegnato un diploma ad ogni persona che ha seguito il corso. (Spm)