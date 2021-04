Speciale difesa: Libano-Italia, società Kong dona kit di arrampicata alle forze armate libanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta presso il Marine Commandos Regiment di Amchit la cerimonia di consegna degli attestati agli istruttori del corso “Amphibious Train the Trainer Course”, recentemente formati dalla missione militare bilaterale italiana in Libano (Mibil). Lo riferisce un comunicato stampa della Mibil. Nel corso della cerimonia, la Kong “società leader in Italia nella produzione di attrezzature per la sicurezza e il soccorso in montagna” ha voluto donare al personale delle forze armate libanesi dei kit per arrampicare in sicurezza, completi di caschetti, moschettoni, corde e rinvii. In particolare, Davide Losa, direttore commerciale della Kong, tramite un video messaggio ha espresso a nome di tutta l’azienda, fierezza per aver contribuito attraverso la missione Mibil a fornire il materiale per l’allestimento della torre di arrampicata e materiale individuale. Alla cerimonia hanno partecipato l'addetto italiano per la Difesa, colonnello Marco Zona, il comandante della Mibil, generale Marcello Orsi e il colonnello Bassem al Ayoubi. Tutte le attività sono state tenute nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 (Com)