Speciale difesa: Lega, con Fidelitas e PiS Youth basi per alleanza solida

- "Abbiamo posto le basi in Europa per un'alleanza solida, costruttiva e trainata dalle nuove generazioni. Dopo l'estate, appena la situazione sanitaria sarà migliorata, ci incontreremo a Roma, Varsavia e Budapest per definire il programma che accompagnerà la ripartenza post pandemia, con pilastri fondamentali come il blocco dell'immigrazione clandestina, la famiglia e la difesa dei nostri valori. L'obiettivo è ampliare la squadra con tutti coloro che condividono queste battaglie". Così il deputato della Lega e coordinatore federale Lega Giovani, Luca Toccalini, e Davide Quadri, segretario internazionale Lega Giovani, a margine dell'incontro online con le giovanili del partito del primo ministro ungherese, Viktor Orban, e del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecky. "Una cooperazione che va nel solco di quanto già avvenuto a Budapest con Matteo Salvini, il primo ministro ungherese Orban e del primo ministro polacco Morawiecky - sottolineano - con un'idea chiara di un'Europa diversa, più vicina ai suoi cittadini e ferma nei valori e nelle identità che la contraddistinguono. Solidi e uniti nelle storie dei nostri paesi per affrontare insieme un domani post pandemia con i nostri Paesi e un'Europa protagonisti". (Res)