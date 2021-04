Speciale difesa: Taiwan, tre nuove incursioni aeree cinesi della zona di identificazione di Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aeromobile per la guerra elettronica Y-8 Ew, un aereo da ricognizione tattica Y-8 Recce e un aereo anti-sottomarino Y8 Asw della Repubblica popolare cinese sono entrati nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan il 26 aprile. Il ministero della Difesa di Taipei ha reso noto il rilevamento dei primi due velivoli, l’ultimo dei quali a un’altezza di soli 30 metri sul livello del mare. In questo caso, secondo le autorità taiwanesi, l’aereo spia stava “apparentemente testando le capacità radar di Taiwan”. Il ministero della Difesa ha emesso un avviso radio per sollecitare l’allontanamento del velivolo. Secondo il portale specializzato nel rilevamento di aerei militari “Southwest Airspace of Taiwan”, vi sarebbe un terzo aereo entrato nello nell’Adiz dell’isola il giorno prima, un Y-8 Asw anti-sottomarino. (Cip)