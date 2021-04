Kenya: una donna nominata alla guida della Corte suprema, è la prima volta nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martha Koome, giudice della Corte d'appello di Nairobi, è stata nominata prossimo giudice capo (presidente della Corte suprema) del Kenya. Lo riferisce in una nota la stessa Corte suprema, precisando che la sua nomina è stata inoltrata dalla Commissione del servizio giudiziario al presidente della Corte per la ratifica. Koome è la prima donna del Paese a ricoprire il prestigioso incarico. La sua nomina è stata salutata con favore dall'Agenzia delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (Un Women). "Ci congratuliamo con il giudice Koome Martha Karambu per la sua nomina a prima donna giudice capo. Davvero un'ispirazione per molte donne e ragazze del Kenya", scrive l'ufficio su Twitter.(Res)