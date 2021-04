Brexit: Gentiloni, prima intesa con ex membro Ue, ancora più impegno per rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale e di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito va rispettato ancor di più perché è il primo con un ex membro della famiglia dell'Ue. Lo ha scritto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. "Il Parlamento europeo ha approvato l'accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito. Per la prima volta un'intesa del genere con un ex membro della famiglia Ue. A maggior ragione dovremo impegnarci perché sia rispettata", ha scritto. (Beb)