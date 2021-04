Covid: Aeronautica militare, oltre 100 ore di volo nel ponte aereo vaccini verso Sicilia e Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 ore di volo per un totale di 18 trasporti e circa mezzo milione di dosi consegnate in Sicilia e Sardegna. Sono i numeri del ponte aereo effettuato dai velivoli della 46sima Brigata aerea di Pisa impiegati nella distribuzione dei vaccini anti-Covid verso le due isole maggiori. E' quanto si legge sul sito dell'Aeronautica militare. Un impegno iniziato lo scorso 26 dicembre quando, con l’avvio della campagna vaccinale anti-Covid19, i velivoli dell’Aeronautica militare hanno consentito di poter raggiungere la Sicilia e la Sardegna in tempi rapidissimi. Le ultime ad essere consegnate, nella mattina di lunedì 26 aprile, sono state le dosi di AstraZeneca e Moderna. Un C-130J della 46sima brigata partito da Pisa si è prima diretto sull’aeroporto militare di Pratica di Mare, sede dell’hub nazionale di stoccaggio dei vaccini. Da qui, dopo le operazioni di carico dei box-frigo contenenti le fiale, il velivolo si è diretto a Sigonella, in Sicilia, e successivamente a Decimomannu, in Sardegna, per la consegna del carico. (segue) (Com)