Covid: Aeronautica militare, oltre 100 ore di volo nel ponte aereo vaccini verso Sicilia e Sardegna (2)

- Significativo, nella distribuzione delle dosi, anche il contributo del velivolo KC-767A del 14simo Stormo di Pratica di Mare che ha garantito il trasporto dei vaccini a favore del personale militare impiegato nei teatri operativi fuori dai confini nazionali. Grazie all’esperienza e competenze logistiche maturate nel tempo, il personale e i mezzi dell’Aeronautica militare sono impegnati al fianco delle altre Forze armate e istituzioni senza soluzione di continuità per garantire sia lo svolgimento dei compiti istituzionali, quali la difesa dello spazio aereo nazionale, che il supporto alla Protezione civile e alla popolazione, alleggerendo la pressione sul Sistema sanitario nazionale. Oltre al trasporto e alla consegna dei vaccini, la Difesa ha recentemente attivato numerosi presidi vaccinali su tutto il territorio nazionale a favore della cittadinanza riconvertendo, ove necessario, anche alcuni Drive Through per l’effettuazione dei tamponi. (segue) (Com)