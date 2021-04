Covid: Aeronautica militare, oltre 100 ore di volo nel ponte aereo vaccini verso Sicilia e Sardegna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto militare di Pratica di Mare ha inoltre svolto un ruolo fondamentale sin dalle fasi iniziali dell'emergenza pandemica, dalla creazione di un Entry Point sanitario per consentire un primo screening dei connazionali rimpatriati dalla Cina e dal Giappone con i velivoli KC-767A, al coordinamento di tutti i voli di trasporto aereo in biocontenimento. Su richiesta del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, l’aeroporto è oggi anche hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid19, in grado di accogliere aerei, elicotteri e mezzi terrestri. Grazie alle sue dimensioni e alla posizione geograficamente strategica, baricentrica per la connettività stradale, l’aeroporto consente di poter raggiungere i numerosi punti di somministrazione che il piano prevede sul territorio nazionale in condizioni di massima sicurezza e nel più breve tempo possibile. (Com)