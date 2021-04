Covid: Commissione, ricevuti piani da Germania e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato di aver ricevuto i piani ufficiali di ripresa e resilienza dalla Germania e dalla Grecia. Questi piani definiscono le riforme e i progetti di investimento pubblico che ciascuno Stato membro intende attuare con il sostegno del dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility, Rrf) che è lo strumento chiave al centro di Next Generation Eu. Il Rrf fornirà fino a 672,5 miliardi di euro per sostenere investimenti e riforme (a prezzi 2018). Questo si suddivide in sovvenzioni per un totale di 312,5 miliardi di euro e 360 miliardi di euro in prestiti. La presentazione di questi piani segue un intenso dialogo tra la Commissione e le autorità nazionali di questi Stati membri negli ultimi mesi. (Beb)