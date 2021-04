Terrorismo: Calderoli (Lega) su arresto brigatisti, ora vogliamo estradizione di Pietrostefani e Manenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, dichiara in una nota: "Finalmente! Anche se con troppi decenni di ritardo finalmente sono stati arrestati alcuni dei più noti terroristi italiani finora ospitati e protetti dalla Francia nonostante le condanne definitive emesse dai tribunali italiani. Finalmente, una volta che saranno espletate le procedure di estradizione, potremo far scontare le loro lunghe pene detentive a questi assassini sfuggiti alla nostra giustizia, come Giorgio Pietrostefani, condannato in via definitiva a 22 anni per l'omicidio a Milano nel 1972 del commissario Luigi Calabresi, ma fuggito in Francia prima della sentenza definitiva, o come Narciso Manenti, condannato, in via definitiva, all'ergastolo con l'accusa di essere l'esecutore materiale dell'omicidio dell'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Gurrieri, avvenuto a Bergamo nel 1979. Da bergamasco sono particolarmente felice per la cattura di Manenti. Finalmente daremo giustizia a questi nostri due tutori dell'ordine, a Calabresi e Guerrieri, ai loro corpi di appartenenza, alle istituzioni, ma soprattutto alla loro memoria e alle loro famiglie: ora questi due assassini vanno estradati il prima possibile".(Com)