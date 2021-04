Lavoro: Cisal, sfruttare momento storico per sviluppo e potenziamento smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sì allo sviluppo ed al potenziamento del lavoro agile anche quando sarà cessata l'emergenza sanitaria". Lo ha detto il segretario confederale della Cisal Massimo Blasi durante il confronto con il ministro Orlando sul lavoro agile. "Abbiamo chiesto un forte sviluppo della contrattazione sindacale in materia - prosegue Blasi - Il lavoro agile è uno strumento che può favorire un miglioramento della qualità della vita e produrre risparmi sociali e individuali, per esempio, consentendo alle persone di rientrare per periodi più o meno lunghi nelle proprie abitazioni del sud mantenendo il proprio posto di lavoro nelle aziende del nord. Il lavoro agile inoltre può consentire un ampio ripensamento della programmazione dello sviluppo dei territori. Deve essere sfruttato il particolare momento storico in cui ci sarà un forte investimento nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione per rendere il lavoro agile alla portata di tutti. In tal senso la Confederazione proporrà, modifiche e integrazioni delle attuali norme", conclude Blasi.