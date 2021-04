Covid: Commissione, Piano ripresa della Germania basato su sei priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clima, digitale, partecipazione sociale, rafforzamento del sistema sanitario, modernizzazione della pubblica amministrazione, riduzione degli ostacoli agli investimenti. Sono le sei priorità politiche del piano tedesco di ripresa e resilienza presentato oggi alla Commissione europea. L'esecutivo europeo ha spiegato che il piano di ripresa e resilienza della Germania prevede misure per un importo complessivo di 27,9 miliardi di euro. Il contributo finanziario massimo in sovvenzioni a disposizione della Germania ai sensi del regolamento ammonta a 25,6 miliardi di euro. Poiché il costo stimato del piano tedesco è superiore all'assegnazione della Germania, qualsiasi importo aggiuntivo sarà coperto dalla Germania. Il piano tedesco è strutturato intorno a sei priorità politiche. Questi includono riforme e misure di investimento relative all'azione per il clima e alla transizione energetica, la digitalizzazione dell'economia, delle infrastrutture e dell'istruzione, la partecipazione sociale, il rafforzamento di un sistema sanitario resistente alle pandemie, la modernizzazione della pubblica amministrazione e la riduzione degli ostacoli agli investimenti. I progetti del piano coprono l'intera durata del Rrf fino al 2026. Il piano propone progetti in tutte le sette aree faro europee. Il piano comprende anche tre importanti progetti di interesse comune europeo (Ipcei) nei settori dell'idrogeno, delle infrastrutture e dei servizi cloud e della microelettronica. (Beb)