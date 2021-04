Ambulanti: terminata la protesta sul Grande raccordo anulare, liberate le corsie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ appena terminata la manifestazione degli ambulanti sul Grande raccordo anulare, iniziata questa mattina intorno alle 7 con il blocco delle corsie sia interna che esterna all’altezza di Gregna di Sant’Andrea. Le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sono impegnate da questa mattina, con vari gruppi territoriali, ad agevolare la viabilità sulle arterie stradali adiacenti il tratto del Gra interessato dall’evento, in modo particolare sulla via Prenestina, Casilina, Tuscolana, Appia, Capannelle - direzione Torre Spaccata e direzione Appia, Ardeatina, Torricola e Tor Carbone. Gli agenti stanno proseguendo nei servizi di viabilità per ripristinare condizioni regolari della circolazione. Al momento gruppi di manifestanti si trovano in alcune zone del centro storico, perché presenti anche con una manifestazione autorizzata a piazza della Repubblica. Pattuglie della polizia locale del I Gruppo Trevi hanno proceduto ad isolare Piazza della Repubblica e Piazza San Silvestro, quest'ultima interessata da una manifestazione dei lavoratori Alitalia. (Rer)