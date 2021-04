Covid: Bianchini (Mio Italia), presentato a Iv Piano per ripresa comparto Horeca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Movimento imprese ospitalità (Mio) Italia, Paolo Bianchini, annuncia di aver "illustrato al presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, il Piano per la ripresa del settore dell'ospitalità a tavola (Horeca), assieme al segretario nazionale, Ferdinando Parisella, e al responsabile economico Raniero Albanesi". Proseguono con "cadenza quotidiana" i confronti istituzionali di Mio Italia "per evidenziare le difficoltà della piccola imprenditoria, che rappresenta l'ossatura economica del Paese, e ragionare sulle soluzioni", dichiara in una nota Bianchini, che aggiunge: "Il Piano per la ripresa, articolato in dieci capitoli, elenca le problematiche che hanno messo in ginocchio il comparto dall'inizio della pandemia, suggerendo le soluzioni ritenute appropriate e realizzabili velocemente". Nel confronto con il senatore Faraone "ci siamo soffermati sul coprifuoco, da noi considerato inutile, ideologico, antidemocratico e deleterio per i ristoratori, e sulle riaperture di tutti i locali, non solo di quelli con spazi esterni, sulla base dei protocolli stilati delle Regioni", spiega il presidente di Mio Italia, che conclude: "Il Movimento imprese ospitalità ringrazia il senatore Davide Faraone per il confronto positivo che ha permesso di entrare nel merito di tematiche vitali per centinaia di migliaia di ristoratori e per l'economia del Paese intero". (Com)