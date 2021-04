© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla polizia locale di Roma Capitale per la maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verifiche in corso per accertare occupanti irregolari e altri illeciti. Importante eseguire controlli per riportare legalità e dare alloggi a chi ha diritto". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.(Rer)