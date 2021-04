Vaccino: Speranza, avanti con acquisto insieme ad altri Paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per le prossime annualità l'Italia continuerà a comprare i vaccini anti-Covid insieme agli altri Paesi europei. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo nell’Aula del Senato. " Si poteva negoziare meglio a livello europeo sui vaccini – ha spiegato Speranza - ma resto dell'idea che sia stato meglio muoversi insieme e ribadisco che anche per le prossime annualità l'Italia continuerà ad acquistare insieme agli altri Paesi europei. Tra poche settimane avremo messo in sicurezza tutte le fasce d'età più colpite dal virus e questo è figlio di un incessante lavoro di squadra”.(Rin)